В Госдуме заявили о необходимости цензуры компьютерных игр для защиты детей

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала нашумевший законопроект о запрете компьютерных игр в РФ. В беседе с «Царьградом» она успокоила российских геймеров, заявив, что их «игрушки» никто не собирается отбирать.

«Никто не будет запрещать компьютерные игры. Игры — это не то что нужно или можно запретить, убрать, отменить. Здесь и никто, конечно, не планирует ограничивать свободу игроков. Здесь, скорее, важно нам создать безопасную и справедливую среду, где каждая игра будет способствовать развитию, а не разрушению личности», — заявила она.

Сама Лантратова предлагает ввести прокатные удостоверения на игры, по аналогии с фильмами. По её мнению, надо вырезать из игр деструктивные миссии, оставляя только хорошие сцены. Также депутат считает, что в России необходимо продвигать отечественные видеоигры, в которых будет соблюдаться нужная повестка и законодательство нашей страны.

«Эти игры будут не только соответствовать запросу на политкорректность и безопасность контента, но и смогут стать достойной альтернативой западным продуктам. У нас, кстати, очень много талантливых людей, которые это делают», — заключила Лантратова.