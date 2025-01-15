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Регион
15 января, 15:27

В Госдуме заявили о необходимости цензуры компьютерных игр для защиты детей

Депутат Лантратова: Компьютерные игры в России никто не будет запрещать

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала нашумевший законопроект о запрете компьютерных игр в РФ. В беседе с «Царьградом» она успокоила российских геймеров, заявив, что их «игрушки» никто не собирается отбирать.

«Никто не будет запрещать компьютерные игры. Игры — это не то что нужно или можно запретить, убрать, отменить. Здесь и никто, конечно, не планирует ограничивать свободу игроков. Здесь, скорее, важно нам создать безопасную и справедливую среду, где каждая игра будет способствовать развитию, а не разрушению личности», — заявила она.

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Сама Лантратова предлагает ввести прокатные удостоверения на игры, по аналогии с фильмами. По её мнению, надо вырезать из игр деструктивные миссии, оставляя только хорошие сцены. Также депутат считает, что в России необходимо продвигать отечественные видеоигры, в которых будет соблюдаться нужная повестка и законодательство нашей страны.

«Эти игры будут не только соответствовать запросу на политкорректность и безопасность контента, но и смогут стать достойной альтернативой западным продуктам. У нас, кстати, очень много талантливых людей, которые это делают», — заключила Лантратова.

Ранее Life.ru писал, что Госдума планирует защитить детей от деструктивного контента, в том числе и жестоких видеоигр. Депутаты решили рассмотреть этот вопрос после получения жалоб от россиян на агрессию и насилие в играх. Сообщается, что за последние годы произошло немало нападений школьников на учителей, которые после прохождения различных стрелялок и экшенов не могли отличить реальность от вымысла. При этом уточняется, что полностью запрещать видеоигры не планируется.

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freepik / DC Studio

Алёна Зиновьева
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