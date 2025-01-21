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21 января, 13:05

«Сидим с бобром за столом»: Слава Скрипка задрал ценник на интернет-хит до уровня звёзд

SHOT: Гонорар Скрипки за песню про бобра вырос до уровня российских звёзд

Многодетный упаковщик мебели из Ростовской области неожиданно стал популярным благодаря странной песне о бобре. Слава Скрипка теперь зарабатывает миллионы на корпоративных мероприятиях. У него есть одноимённая группа и целая одна композиция, которая звучит из каждого телефона в России.

Певец Слава Скрипка исполняет свой хит «Сидим с бобром за столом вдвоём». Обложка © SHOT

Как выяснил SHOT, 34-летний Скрипка получает за выступления на частных вечеринках от одного миллиона рублей. Он исполняет только хит «Сидим с бобром за столом вдвоём» в течение 40 минут. Гастролирует музыкант, кстати, как по России, так и за её пределами.

Слава отказывается передвигаться на такси. Организатор мероприятия должен предоставить минивэн с угощениями и трезвым водителем. В гримёрке должно быть только вода, сок и кола. На ужин команда предпочитает рыбные, сырные и мясные нарезки, без алкогольных напитков.

Что касается гостиницы, Скрипка не слишком требователен и готов остановиться в отеле четырёх звёзд с возможностью заказа еды в номер. Также команде начинающего артиста необходимо выплачивать суточные: 5000 рублей на человека в России и 80 долларов за границей.

Кстати, песня о «бобре» была написана Скрипкой по мотивам мема «бобр курва» летом 2024 года, но настоящую популярность трек приобрёл только в этом январе.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / skripka_slava

Наталья Афонина
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