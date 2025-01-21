Фон дер Ляйен заявила о начале эры борьбы за ресурсы
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на 55-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Фото © ТАСС/EPA/MICHAEL BUHOLZER
Обещания процветания не исполнились, и мир вошёл в эру жёсткой конкуренции за технологии и ресурсы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мир вошел в период жёсткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать», — сказал она во время программной речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
А ранее Урсула фон дер Ляйен добилась мести волкам после убийства её любимого пони. Так, с марта 2025 года статус волков в Европе будет понижен, что облегчит их отстрел. Это решение было поддержано большинством стран-участниц Бернской конвенции, регулирующей охрану дикой природы на континенте, и связано с увеличением популяции хищников и их влиянием на сельское хозяйство.