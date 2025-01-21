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Регион
21 января, 14:06

Фон дер Ляйен заявила о начале эры борьбы за ресурсы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на 55-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Фото © ТАСС/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на 55-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Фото © ТАСС/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Обещания процветания не исполнились, и мир вошёл в эру жёсткой конкуренции за технологии и ресурсы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мир вошел в период жёсткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать», — сказал она во время программной речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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А ранее Урсула фон дер Ляйен добилась мести волкам после убийства её любимого пони. Так, с марта 2025 года статус волков в Европе будет понижен, что облегчит их отстрел. Это решение было поддержано большинством стран-участниц Бернской конвенции, регулирующей охрану дикой природы на континенте, и связано с увеличением популяции хищников и их влиянием на сельское хозяйство.

Александра Вишнякова
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