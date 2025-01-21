Фон дер Ляйен заявила о начале эры борьбы за ресурсы

Обещания процветания не исполнились, и мир вошёл в эру жёсткой конкуренции за технологии и ресурсы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мир вошел в период жёсткой конкуренции за ресурсы и технологии. На земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать», — сказал она во время программной речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.