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21 января, 15:14

Актёр сериала «Девственница» покончил с собой на 40-м году жизни

Deadline: Умер актёр из сериала «Дни нашей жизни» Франсиско Сан Мартин

Франсиско Сан Мартин. Обложка © theboldandthebeautiful.fandom.com

Франсиско Сан Мартин. Обложка © theboldandthebeautiful.fandom.com

В возрасте 39 лет в Лос-Анджелесе умер актёр сериалов и «мыльных опер» Франсиско Сан Мартин. Тело артиста было найдено в его доме 16 января. По предварительной версии следствия, он наложил на себя руки, сообщает издание Deadline.

Сан Марко прославился ролями привлекательных красавчиков в американских сериалах. Среди них «Дни нашей жизни», «Дерзкие и красивые». Одним из самых популярных проектов с участием артиста стал сериал «Девственница», где он сыграл Фабиана.

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Ранее сообщалось, что режиссёр Джефф Баэна покончил жизнь самоубийством. Муж звезды «Белого лотоса» свёл счёты с жизнью в возрасте 47 лет.

Ольга Сливченко
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