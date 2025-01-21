Актёр сериала «Девственница» покончил с собой на 40-м году жизни
Deadline: Умер актёр из сериала «Дни нашей жизни» Франсиско Сан Мартин
Франсиско Сан Мартин. Обложка © theboldandthebeautiful.fandom.com
В возрасте 39 лет в Лос-Анджелесе умер актёр сериалов и «мыльных опер» Франсиско Сан Мартин. Тело артиста было найдено в его доме 16 января. По предварительной версии следствия, он наложил на себя руки, сообщает издание Deadline.
Сан Марко прославился ролями привлекательных красавчиков в американских сериалах. Среди них «Дни нашей жизни», «Дерзкие и красивые». Одним из самых популярных проектов с участием артиста стал сериал «Девственница», где он сыграл Фабиана.
Ранее сообщалось, что режиссёр Джефф Баэна покончил жизнь самоубийством. Муж звезды «Белого лотоса» свёл счёты с жизнью в возрасте 47 лет.