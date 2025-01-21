В Челябинске без объяснения причин отменили спектакль-концерт Евгения Миронова

В Челябинске отменили спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» актёра Евгения Миронова. Он должен был пройти 30 марта. Такое решение приняла районная филармония.

«Уважаемые зрители, обратите внимание: концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» (30 марта) из абонементной серии «Звучащее слово» отменён. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения. За электронные билеты, приобретённые на сайте филармонии, деньги будут возвращены автоматически на карту, с которой была оплата. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — говорится в сообщении филармонии.

По какой конкретно причине в культурном учреждении решили отменить спектакль — неизвестно. Изначально он должен был пройти 9 февраля, позже постановку перенесли на март, а сейчас и вовсе отменили.