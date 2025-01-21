Главу Readovka выписали из больницы спустя 3 месяца, ему предстоит пластическая операция

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылёв выписан из больницы после трёх месяцев лечения, он попал в клинику после несчастного случая, произошедшего с ним в Смоленской области. Об улучшении своего состояния он сообщил в своём телеграм-канале.

«Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах. Самое тяжёлое уже позади, но восстановление и реабилитация продолжаются. Стоит отдать должное врачам, которые проделали колоссальную работу», — сказано в тексте.

Костылёв поблагодарил своих коллег, которые верили в его выздоровление и продолжали самостоятельно работать над проектами медиахолдинга. Сейчас, по его словам, ему осталось сделать пластическую операцию. Костылёв пошутил, что после этого он в некотором роде станет Терминатором. Мужчина добавил, что все жизненно важные органы у него в порядке, а некоторые СМИ распространяют недостоверные сведения о его тяжёлых переломах.