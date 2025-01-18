У перенёсшего экстренную операцию Юрия Николаева начались провалы в памяти
Mash: У Юрия Николаева начались провалы в памяти после операции на бедре
Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова
Онкобольной телеведущий Юрий Николаев стал забывать родных и даже своё собственное имя после операции на бедре. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 76-летний шоумен по утрам помнит всех, однако вечером забывает, кто его окружает и где он находится. Несколько раз телеведущий порывался выйти из палаты, где находится сейчас после хирургического вмешательства.
Напомним, что Юрий Николаев был госпитализирован в реанимацию после праздников с переломом бедра. Шоумен споткнулся о мебель в своём доме, в результате чего упал и сломал бедренную кость. После операции на бедро врачи обнаружили тромбоз голени. Кроме того, телеведущий проходит онколечение, так как у него в анамнезе рак лёгких и длительный стаж курения.