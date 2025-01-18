У перенёсшего экстренную операцию Юрия Николаева начались провалы в памяти

Онкобольной телеведущий Юрий Николаев стал забывать родных и даже своё собственное имя после операции на бедре. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 76-летний шоумен по утрам помнит всех, однако вечером забывает, кто его окружает и где он находится. Несколько раз телеведущий порывался выйти из палаты, где находится сейчас после хирургического вмешательства.