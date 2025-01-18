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18 января, 15:09

У перенёсшего экстренную операцию Юрия Николаева начались провалы в памяти

Mash: У Юрия Николаева начались провалы в памяти после операции на бедре

Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Юрий Николаев. Обложка © ТАСС / Юлия Морозова

Онкобольной телеведущий Юрий Николаев стал забывать родных и даже своё собственное имя после операции на бедре. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 76-летний шоумен по утрам помнит всех, однако вечером забывает, кто его окружает и где он находится. Несколько раз телеведущий порывался выйти из палаты, где находится сейчас после хирургического вмешательства.

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Напомним, что Юрий Николаев был госпитализирован в реанимацию после праздников с переломом бедра. Шоумен споткнулся о мебель в своём доме, в результате чего упал и сломал бедренную кость. После операции на бедро врачи обнаружили тромбоз голени. Кроме того, телеведущий проходит онколечение, так как у него в анамнезе рак лёгких и длительный стаж курения.

Алена Пенчугина
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