Тату-мастер из Белоруссии помогла клиенту «вернуть» лицо после страшной аварии

В Белоруссии тату-мастер сделала мужчине реалистичный вид глаза на лице, которое было изуродовано в результате страшной аварии. Женщина постаралась замаскировать татуировкой страшные шрамы, вызывавшие у пострадавшего психологические переживания. Видео она опубликовала в соцсети.

Тату-мастер нарисовала глаз мужчине после аварии. Видео © TikTok / romazanova_alla

Алла Ромазанова позиционирует себя как мастер гиперреалистичного татуажа. Клиент обратился к ней после аварии, лишившись глаза и носа. После длительного лечения врачи ему сделали протез носа. Тату-мастер взялась нарисовать пациенту глаз. По её словам, это была непростая работа, однако результат себя оправдал.