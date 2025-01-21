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21 января, 16:13

Тату-мастер из Белоруссии помогла клиенту «вернуть» лицо после страшной аварии

В Белоруссии тату-мастер сделала мужчине реалистичный вид глаза на лице, которое было изуродовано в результате страшной аварии. Женщина постаралась замаскировать татуировкой страшные шрамы, вызывавшие у пострадавшего психологические переживания. Видео она опубликовала в соцсети.

Тату-мастер нарисовала глаз мужчине после аварии. Видео © TikTok / romazanova_alla

Алла Ромазанова позиционирует себя как мастер гиперреалистичного татуажа. Клиент обратился к ней после аварии, лишившись глаза и носа. После длительного лечения врачи ему сделали протез носа. Тату-мастер взялась нарисовать пациенту глаз. По её словам, это была непростая работа, однако результат себя оправдал.

Актриса Анджелина Джоли появилась на светском мероприятии с тату в виде птицы
Актриса Анджелина Джоли появилась на светском мероприятии с тату в виде птицы

Кстати, о татуировках. Ранее экстрасенс Дарья Миронова сообщила, что бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, который был найден мёртвым в московском хостеле, мог несознательно притянуть неприятности в свою жизнь с помощью демонических рисунков на своём теле.

Обложка ©

TikTok / romazanova_alla

Татьяна Миссуми
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