Это не про нас: В Раде не переживают из-за решения Трампа приостановить помощь другим странам

Решение президента Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам на срок в 90 дней не распространяется на Украину. Об этом публично заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Нас это не касается», — указал он.

Украинский парламентарий аргументирует своё заявление так: утверждённая Штатами помощь Украине почти полностью исчерпана, так как бывший глава США Джо Байден активно направлял её Киеву в последние месяцы своего правления. Для выделения новых пакетов американскому Конгрессу вновь потребуется принять соответствующие решения.