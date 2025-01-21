Это не про нас: В Раде не переживают из-за решения Трампа приостановить помощь другим странам
Нардеп Железняк: Решение Трампа остановить помощь партнёрам не касается Украины
Решение президента Штатов Дональда Трампа о приостановке помощи другим государствам на срок в 90 дней не распространяется на Украину. Об этом публично заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
«Нас это не касается», — указал он.
Украинский парламентарий аргументирует своё заявление так: утверждённая Штатами помощь Украине почти полностью исчерпана, так как бывший глава США Джо Байден активно направлял её Киеву в последние месяцы своего правления. Для выделения новых пакетов американскому Конгрессу вновь потребуется принять соответствующие решения.
Напомним, что Дональд Трамп сразу же после инаугурации распорядился приостановить на 90 дней отправку помощи другим странам, так как это не отвечает американским интересам и ценностям. Речь идёт о вложениях в развитие других государств, Украина в этом списке присутствует.
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