Надеялись на иное: В США озвучили самый вероятный исход конфликта на Украине
FA: Трамп будет вынужден пойти на заморозку по линии фронта в сделке по Украине
Президент Штатов Дональд Трамп будет вынужден заключить сделку по разрешению конфликта на Украине с заморозкой по действующей линии фронта. Такое соглашение подразумевает, что и Москва, и Киев сохранят за собой большую часть контролируемых территорий. Об этом в статье для издания Foreign Affairs (FA) заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Гидеон Роуз.
«Трамп вёл свою предвыборную кампанию на обещании быстро закончить конфликт на Украине. Предполагается, что это потребует усилий по заключению соглашения, позволяющего каждой стороне сохранить большую часть территории, которую она в настоящее время контролирует. Украина и большинство её сторонников ненавидят эту идею <...>. Это не тот результат, на который многие надеялись», — говорится в материале.
Сам Роуз считает такую сделку «меньшим из зол» в настоящий момент. По его мнению, подобное соглашение удовлетворило бы интересы всех сторон конфликта.
Напомним, Дональд Трамп ещё во время предвыборной кампании множество раз говорил, что закончит конфликт в Незалежной. Политик утверждал, что на это ему понадобится лишь один день, но от столь амбициозных обещаний в итоге пришлось отказаться. При этом лидер США не раз изъявлял желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить достижение мира. Впрочем, сегодня он заявил, что российский лидер якобы отказывается от мирного решения, чем наносит вред собственной стране.
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