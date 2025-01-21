Надеялись на иное: В США озвучили самый вероятный исход конфликта на Украине

Президент Штатов Дональд Трамп будет вынужден заключить сделку по разрешению конфликта на Украине с заморозкой по действующей линии фронта. Такое соглашение подразумевает, что и Москва, и Киев сохранят за собой большую часть контролируемых территорий. Об этом в статье для издания Foreign Affairs (FA) заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Гидеон Роуз.

«Трамп вёл свою предвыборную кампанию на обещании быстро закончить конфликт на Украине. Предполагается, что это потребует усилий по заключению соглашения, позволяющего каждой стороне сохранить большую часть территории, которую она в настоящее время контролирует. Украина и большинство её сторонников ненавидят эту идею <...>. Это не тот результат, на который многие надеялись», — говорится в материале.