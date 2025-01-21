Этой «побочки» нет в инструкциях: Врач раскрыл опасность употребления таблеток с кофе и соком

Некоторые люди запивают лекарства не обычной водой, а чаем или кофе. Однако это большая ошибка, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Особенно если речь идёт о нестероидных противовоспалительных препаратах, заявил хирург Александр Умнов.

«Вода — это нейтральная среда, которая не создаёт помех к всасыванию препаратов или изменению их свойств. Все прочие жидкости в той или иной степени изменяют свойства препаратов. Любые нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с кофе вызывают токсическое поражение почек», — рассказал доктор в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что также не стоит запивать таблетки минеральной водой. Она, как кофе или чай, не нейтральна, так как содержит много микроэлементов. Это изменяет свойства лекарств, уменьшая их всасывание в ЖКТ. А сочетание грейпфрутового сока с таблетками и вовсе может привести к смерти, так как он блокирует цитохромы в печени и нарушает метаболизм препарата.