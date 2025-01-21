Этой «побочки» нет в инструкциях: Врач раскрыл опасность употребления таблеток с кофе и соком
Хирург Умнов: Сочетание нестероидных препаратов с кофе может повредить почки
Некоторые люди запивают лекарства не обычной водой, а чаем или кофе. Однако это большая ошибка, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Особенно если речь идёт о нестероидных противовоспалительных препаратах, заявил хирург Александр Умнов.
«Вода — это нейтральная среда, которая не создаёт помех к всасыванию препаратов или изменению их свойств. Все прочие жидкости в той или иной степени изменяют свойства препаратов. Любые нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с кофе вызывают токсическое поражение почек», — рассказал доктор в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что также не стоит запивать таблетки минеральной водой. Она, как кофе или чай, не нейтральна, так как содержит много микроэлементов. Это изменяет свойства лекарств, уменьшая их всасывание в ЖКТ. А сочетание грейпфрутового сока с таблетками и вовсе может привести к смерти, так как он блокирует цитохромы в печени и нарушает метаболизм препарата.
Ранее россиянам объяснили, почему нельзя часто пить обезболивающие препараты. В частности, они плохо влияют на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Также они ухудшают кровоснабжение и снижают выработку защитной слизи. В результате в ЖКТ могут начаться эрозивно-язвенные поражения.