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21 января, 17:27

Этой «побочки» нет в инструкциях: Врач раскрыл опасность употребления таблеток с кофе и соком

Хирург Умнов: Сочетание нестероидных препаратов с кофе может повредить почки

Некоторые люди запивают лекарства не обычной водой, а чаем или кофе. Однако это большая ошибка, которая может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Особенно если речь идёт о нестероидных противовоспалительных препаратах, заявил хирург Александр Умнов.

«Вода — это нейтральная среда, которая не создаёт помех к всасыванию препаратов или изменению их свойств. Все прочие жидкости в той или иной степени изменяют свойства препаратов. Любые нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с кофе вызывают токсическое поражение почек», — рассказал доктор в беседе с NEWS.ru.

Популярный в России препарат оказался опасным для здоровья
Популярный в России препарат оказался опасным для здоровья

Он добавил, что также не стоит запивать таблетки минеральной водой. Она, как кофе или чай, не нейтральна, так как содержит много микроэлементов. Это изменяет свойства лекарств, уменьшая их всасывание в ЖКТ. А сочетание грейпфрутового сока с таблетками и вовсе может привести к смерти, так как он блокирует цитохромы в печени и нарушает метаболизм препарата.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя часто пить обезболивающие препараты. В частности, они плохо влияют на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Также они ухудшают кровоснабжение и снижают выработку защитной слизи. В результате в ЖКТ могут начаться эрозивно-язвенные поражения.

Обложка ©

freepik / jcomp

Алёна Зиновьева
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