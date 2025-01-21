Обманутая москвичка потратила 85 тысяч на Apple Watch, работающие на Android

Москвичка стала жертвой недобросовестных продавцов, которые за 85 тысяч рублей отправили ей поддельные часы Apple Watch. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, Ксения заказала в интернет-магазине «AppleБутик» модель Apple Watch Ultra 2 в подарок для мужа на Новый год, но когда открыла упаковку, выяснилось, что ей продали точную копию, работающую на Android. Более того, часы были активированы в апреле 2024 года, что указывает на их предыдущую эксплуатацию.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Девушка уже более трёх недель ожидает возврата своих средств. По мнению некоторых юристов, вернуть деньги будет непросто, так как товар был изначально обозначен как реплика, что подразумевает его переделку. Продавец может использовать этот аргумент в суде, а также указать на нарушение заводской упаковки. Пока же площадка отказывается признавать свою вину и не спешит возвращать деньги.