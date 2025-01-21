Несмотря на то, что после официального вступления в должность американский президент Дональд Трамп одним из первых указов издал распоряжение о «заморозке» на 90 дней всех программ помощи США иностранным государствам, Украина не останется без поддержки. Киеву не позволят проиграть в конфликте с Россией представители Евросоюза, которые будут компенсировать блокировку помощи со стороны Белого дома в полном объёме. Об этом в беседе с сайтом MK.ru заявил военный эксперт, Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По его словам, хотя Вашингтон приостанавливает прямую помощь украинской стороне, европейские партнёры не спешат следовать примеру Штатов. Они продолжат поддерживать киевский режим, хотя объёмы предоставляемых ресурсов и средств могут существенно измениться. Таким образом, все «потери» из-за решения Трампа будут компенсированы.

По мнению Попова, 90-дневное прекращение помощи от США станет для Киева существенным ударом. Но инициатива, одобренная предшественником Трампа — Джо Байденом — силу не утратит и продолжит быть актуальной, так как отмена на неё не распространяется.

«Что касается «заморозки» финансовой помощи на 90 дней, о которой сказал Трамп, то она касается современного периода и относится только к США. Ту помощь, которая была одобрена Байденом в конце прошлого года, Трамп блокировать или остановить не может. Поэтому она также будет поступать, как и планировалось», — заявил Попов.

Украина выражает некоторые опасения, связанные с изменениями в оказании помощи от американской стороны. Для Незалежной внешние поставки остаются критическим моментом, что особенно отражается в разговорах о теоретических изменениях в мобилизационной политике страны.

При этом о готовности поддержать Киев заявили такое европейские союзники, как Германия, Франция и Великобритания. Последняя, вероятнее всего, не станет оказывать поддержку Зеленскому напрямую, а выберет себе в качестве посредника для поставок Польшу, которая на данном этапе активно противостоит России.