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21 января, 18:56

В Евпатории упали обломки украинского дрона, оцеплена территория около жилого дома

«Mash на волне»: В Евпатории упали обломки дрона ВСУ

В Евпатории упали обломки одного из сбитых над Крымом украинских беспилотников. Около дома 47 на проспекте Победы оцепили территорию, там работают силовики и спасатели. Пострадавших нет, передаёт телеграм-канал «Mash на волне».

В Евпатории упали обломки украинского дрона. Видео © Telegram / Mash на волне

В телеграм-канале также указали, что во время работы систем ПВО ученикам школы №11 объявили учебную тревогу. Их не стали эвакуировать, а наоборот оставили в здании и сказали сесть подальше от окон. Учеников, у которых был последний урок, отпустили домой.

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Напомним, что сегодня в небе над Крымом за один час сбили восемь беспилотников. Они вышли из строя над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым. Ещё три дрона были перехвачены над Белгородской областью.

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Telegram / Mash на волне

Полина Никифорова
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