В Евпатории упали обломки украинского дрона, оцеплена территория около жилого дома

В Евпатории упали обломки одного из сбитых над Крымом украинских беспилотников. Около дома 47 на проспекте Победы оцепили территорию, там работают силовики и спасатели. Пострадавших нет, передаёт телеграм-канал «Mash на волне».

В Евпатории упали обломки украинского дрона. Видео © Telegram / Mash на волне

В телеграм-канале также указали, что во время работы систем ПВО ученикам школы №11 объявили учебную тревогу. Их не стали эвакуировать, а наоборот оставили в здании и сказали сесть подальше от окон. Учеников, у которых был последний урок, отпустили домой.