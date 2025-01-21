Зеленский сделал противоречивое заявление о мире с Россией
Зеленский: Украина стремится решить конфликт с Россией дипломатическим путём
В противостоянии с Россией стратегией Украины является стремление к дипломатическому разрешению конфликта. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, запись его речи опубликована на ресурсах ОП Незалежной.
«Наша стратегия в урегулировании конфликта заключается в том, чтобы продвигаться к дипломатии, которая, я уверен, приведёт к завершению войны. Вопрос лишь в том, какой она будет», — утверждает он.
Также лидер киевского режима указал на необходимость получения Украиной надёжных гарантий безопасности. «Сильная дипломатия» позволит закончить конфликт и построить долгосрочный мир в Европе, считает Зеленский.
Отметим, что речь экс-юмориста звучит слегка противоречиво: в том же выступлении Владимир Зеленский усомнился насчёт того, будет ли Евросоюз участником мирных переговоров по завершению украинского конфликта. Он объявил, что европейские партнёры утратили место за столом переговоров, когда поставили на первое место безопасность в Тихоокеанском регионе, на второе — на Ближнем Востоке, а Украину расценивали как вопрос третьестепенной важности, хотя от неё зависела безопасность всей Европы.
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