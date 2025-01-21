Зеленский сделал противоречивое заявление о мире с Россией

В противостоянии с Россией стратегией Украины является стремление к дипломатическому разрешению конфликта. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, запись его речи опубликована на ресурсах ОП Незалежной.

«Наша стратегия в урегулировании конфликта заключается в том, чтобы продвигаться к дипломатии, которая, я уверен, приведёт к завершению войны. Вопрос лишь в том, какой она будет», — утверждает он.

Также лидер киевского режима указал на необходимость получения Украиной надёжных гарантий безопасности. «Сильная дипломатия» позволит закончить конфликт и построить долгосрочный мир в Европе, считает Зеленский.