«Go Home»: Белый дом «затроллил» мексиканцев

Администрация официально вступившего в должность американского президента Дональда Трампа начала свою деятельность с сомнительного «прикола». Правительство удалило испаноязычную версию сайта Белого дома, поэтому теперь, когда мексиканцы открывают её, видят надпись «Go Home». Это переводится как «вернуться на главную» или «возвращайтесь домой».

«Вернуться на главную» или «возвращайтесь домой». Фото © whitehouse.gov/es

Все пользователи сайта видят перед собой «Ошибку 404», который говорит о невозможности сервера найти страницу, а также отсылку к историческому лозунгу.