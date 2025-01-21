Mash: Заседание по делу соучастника убийства Михаила Круга перенесли в 15-й раз

Судебное заседания по делу соучастника убийства российского музыканта Михаила Круга Александра Агеева было перенесено — это происходит уже 15 раз к ряду. Как уточняет Mash, дата слушаний откладывалась из-за внезапно заболевшего судьи, потом из-за недуга самого подсудимого, из-за замены защитника в суде, а также из-за того, что заключённый воспользовался правом на длительное свидание.

По сведениям телеграм-канала, в последний раз его переносили 17 января. Всё это время участник организованной преступной группы «Тверские волки» пребывает в СИЗО. Помимо соучастия в расправе над Кругом, его обвиняют в трёх заказных убийствах. Среди жертв продававший спиртное предприниматель, глава автосервиса и местный криминальный авторитет — боксёр Виталий Карелин. Также по данным следствия, Агеев предоставлял «крышу» другим бандитам.

Вместе с Агеевым судят и прочих членов «Тверских волков» — Осипова, Соболева, Ильина, Баскакова, Желтова и Костенко. Самого же фигуранта дела о соучастии в убийстве Круга приговорили к пожизненному заключению. Следующее заседание должно состояться 31 января.