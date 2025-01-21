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Регион
21 января, 18:51

Суд Льежа отказался от дальнейшего рассмотрения вакцинного дела фон дер Ляйен

Суд бельгийского города Льеж отказался продолжать рассмотрение иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую обвиняли в коррупционной схеме во время закупок 1,8 миллиарда доз вакцины от CoViD-19 общей стоимостью 35 миллиардов евро. Об этом пишет издание L-Post со ссылкой на сообщение суда.

«Суд Льежа отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом против Урсулы фон дер Ляйен. Это решение также распространяется на все стороны, присоединившиеся к обвинению», — постановил суд.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на рассмотрение её дела в суде — у главного функционера ЕК вдруг обнаружилась пневмония в тяжёлой форме. Из-за заболевания глава Еврокомиссии отсутствовала на своём посту первые две недели. В связи с этой ситуацией даже было перенесено заседание ЕК, проведение которого было запланировано на 9-10 января в Гданьске.

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ТАСС / AP / Laurent Gillieron

Юрий Лысенко
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