Лекция о грехе алкоголизма собрала аншлаг в правительстве Вологодской области

В правительстве Вологодской области прошла первая лекция по духовному развитию. Батюшка рассказал депутатам о вреде алкоголизма, грехах, покаянии и исповеди. Лекции будут читаться каждый месяц, рассказали на официальном портале правительства региона.

«Беседу с сотрудниками провёл митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Владыка рассказал госслужащим о том, что такое грех, покаяние, исповедь и как достичь Царствия Небесного, а также напомнил о важности соблюдения заповедей. Для желающих послушать митрополита не хватило мест — многие сотрудники остались стоять в зале», — сообщили в пресс-службе.

Лекции по духовному развитию ввёл губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он полагает, что они помогут пробудить в сотрудниках чуткость и сострадание, а также повлияют на эффективность работы.