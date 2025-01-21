Лекция о грехе алкоголизма собрала аншлаг в правительстве Вологодской области
В вологодском правительстве каждый месяц будут читать лекции о духовном развитии
В правительстве Вологодской области прошла первая лекция по духовному развитию. Батюшка рассказал депутатам о вреде алкоголизма, грехах, покаянии и исповеди. Лекции будут читаться каждый месяц, рассказали на официальном портале правительства региона.
«Беседу с сотрудниками провёл митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Владыка рассказал госслужащим о том, что такое грех, покаяние, исповедь и как достичь Царствия Небесного, а также напомнил о важности соблюдения заповедей. Для желающих послушать митрополита не хватило мест — многие сотрудники остались стоять в зале», — сообщили в пресс-службе.
Лекции по духовному развитию ввёл губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он полагает, что они помогут пробудить в сотрудниках чуткость и сострадание, а также повлияют на эффективность работы.
Напомним, что сам губернатор выступает против греха в виде алкоголизма и активно способствует решению этой проблемы в регионе. В связи с этим он принял жёсткую меру — с 1 марта этого года алкоголь в регионе будет продаваться в магазинах только два часа в день с 12:00 до 14:00.