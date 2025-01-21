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21 января, 20:44

Нападавшие на белгородцев девушки извинились перед пострадавшими на камеру

Две девушки из банды, прославившейся своими жестокими нападениями на жителей Белгорода, извинились перед пострадавшими и сотрудниками МВД, пишет SHOT.

Нападавшие на жителей Белгорода извинились на камеру. Видео © МВД по Белгородской области

Нападавшие на белгородцев девушки. Фото © Telegram / SHOT

Нападавшие на белгородцев девушки. Фото © Telegram / SHOT

По данным полиции, преступления происходили в период с июля 2023 года по декабрь 2024 года. Зафиксировано четыре случая, связанных с их участием. По одному из них продолжается проверка. Обе девушки ранее привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство и нанесение побоев.

Однако, как рассказали пострадавшие, на видео с извинениями отсутствует блондинка по имени Александра, которая принимала участие в избиениях.

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Свидетели и жертвы атак ранее рассказывали, что девушки часто провоцировали конфликты, после чего накидывались на пострадавших, при этом злоумышленницы выкрикивали оскорбления, нанося удары по лицу. Несколько потерпевших получили травмы.

Обложка ©

МВД по Белгородской области

Артём Гапоненко
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