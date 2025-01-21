Нападавшие на белгородцев девушки извинились перед пострадавшими на камеру

Две девушки из банды, прославившейся своими жестокими нападениями на жителей Белгорода, извинились перед пострадавшими и сотрудниками МВД, пишет SHOT.

Нападавшие на жителей Белгорода извинились на камеру. Видео © МВД по Белгородской области

Нападавшие на белгородцев девушки. Фото © Telegram / SHOT

По данным полиции, преступления происходили в период с июля 2023 года по декабрь 2024 года. Зафиксировано четыре случая, связанных с их участием. По одному из них продолжается проверка. Обе девушки ранее привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство и нанесение побоев.

Однако, как рассказали пострадавшие, на видео с извинениями отсутствует блондинка по имени Александра, которая принимала участие в избиениях.