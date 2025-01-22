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Регион
22 января, 03:40

Россияне вводят яйца в вену на фоне возросшего интереса к альтернативной медицине

Профессор Петровский: До 40% людей с онкологией используют альтернативные методы

В последние годы интерес россиян к нетрадиционным методам лечения заметно вырос. Некоторые пациенты разочарованы официальной медициной и обращаются к альтернативным способам, иногда крайне сомнительным. Среди таких — так называемая «яйцетерапия», которая подразумевает не просто употребление яиц, а их введение в организм с помощью инъекций.

Сторонники метода ссылаются на советского доктора Капустина, якобы практиковавшего такие инъекции в прошлом веке. Они утверждают, что эта техника лечит от тяжелейших заболеваний, включая рак, астму и даже гангрену, пишет сайт MK.ru.

Врачи называют подобные методы псевдонаукой. Введение яичного белка или других компонентов в вену может вызвать аллергические реакции, воспаления и даже сепсис. Согласно словам заместителя директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александра Петровского, до 40% онкологических пациентов прибегают к альтернативным методам. Это приводит к утрате драгоценного времени, прогрессированию болезни и снижению эффективности доказательной терапии.

Мифы о «чудесных» методах лечения не только вредят здоровью, но и становятся инструментом заработка для мошенников. Врачи призывают пациентов доверять только проверенным методам лечения, чтобы избежать серьёзных последствий.

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freepik / kstudio

Артём Гапоненко
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