«Барселона» камбэкнула матч с «Бенфикой» в ЛЧ, победив со счётом 5:4

«Барселона» обыграла «Бенфику» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 5:4.

У португальцев хет-трик оформил Вангелис Павлидис, забив на 2-й, 22-й и 30-й минуте. Ещё один мяч на 68-й минуте в собственные ворота отправил защитник каталонцев Рональд Араухо. В составе гостей отличились Роберт Левандовски (13-я, пенальти, 78-я минуты), Рафинья (65, 90+6) и Эрик Гарсия (87).

«Барселона» набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Бенфика» с десятью баллами идёт на 18-й позиции. В заключительном, восьмом туре «Барса» 29 января примет итальянскую «Аталанту», португальцы сыграют в Турине с «Ювентусом».