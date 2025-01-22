Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 22:23

«Барселона» камбэкнула матч с «Бенфикой» в ЛЧ, победив со счётом 5:4

«Барселона» вырвала победу над «Бенфикой» в Лиге чемпионов со счётом 5:4

«Барселона» обыграла «Бенфику» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 5:4.

У португальцев хет-трик оформил Вангелис Павлидис, забив на 2-й, 22-й и 30-й минуте. Ещё один мяч на 68-й минуте в собственные ворота отправил защитник каталонцев Рональд Араухо. В составе гостей отличились Роберт Левандовски (13-я, пенальти, 78-я минуты), Рафинья (65, 90+6) и Эрик Гарсия (87).

«Барселона» набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Бенфика» с десятью баллами идёт на 18-й позиции. В заключительном, восьмом туре «Барса» 29 января примет итальянскую «Аталанту», португальцы сыграют в Турине с «Ювентусом».

«Год за годом на высоком уровне»: Экс-тренер сборной России назвал лучшего футболиста 2024 года
«Год за годом на высоком уровне»: Экс-тренер сборной России назвал лучшего футболиста 2024 года

А недавно «Барселона» завоевала Суперкубок Испании, в финале разгромив мадридский «Реал». Мини-турнир проходил в саудовской Джидде.

Обложка ©

fcbarcelona.com

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Бенфика
  • ФК Барселона
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar