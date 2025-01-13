«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании по футболу

В финале Суперкубка Испании по футболу «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом» со счётом 5:2. Каталонцы не оставили соперниками никаких шансов: ещё после первого тайма на табло светились цифры 4:1.

В составе «Барсы» голами отметились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Алекс Бальде, а Рафинья оформил дубль. У «Реала» по точному удару нанесли Килиан Мбаппе и Родриго, реализовавший штрафной.