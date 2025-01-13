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12 января, 21:22

«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании по футболу

Джуд Беллингем и Педри. Обложка © Х / Real Madrid C.F.

Джуд Беллингем и Педри. Обложка © Х / Real Madrid C.F.

В финале Суперкубка Испании по футболу «Барселона» одержала убедительную победу над мадридским «Реалом» со счётом 5:2. Каталонцы не оставили соперниками никаких шансов: ещё после первого тайма на табло светились цифры 4:1.

В составе «Барсы» голами отметились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Алекс Бальде, а Рафинья оформил дубль. У «Реала» по точному удару нанесли Килиан Мбаппе и Родриго, реализовавший штрафной.

Напомним, что на пути к финалу «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао, а «Реал» обыграл «Мальорку».

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Предыдущее Эль Класико также печально закончилось для «Реала». В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» разгромила «сливочных» со счётом 4:0. Встреча оборвала серию мадридцев из 42 игр в Ла Лиге без поражений.

Артём Гапоненко
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