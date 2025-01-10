«Реал» победил «Мальорку» и разыграет с «Барселоной» Суперкубок Испании

Мадридский «Реал» разгромил «Мальорку» в полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в саудовской Джидде. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В финале состоится Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной», которая накануне обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:0). Игра пройдёт 12 января.