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9 января, 21:48

«Реал» победил «Мальорку» и разыграет с «Барселоной» Суперкубок Испании

«Реал» пробился в финал Суперкубка Испании. Обложка © X / Real Madrid C.F.

«Реал» пробился в финал Суперкубка Испании. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Мадридский «Реал» разгромил «Мальорку» в полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в саудовской Джидде. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Джуд Беллингем (63-я минута), Мартин Вальент (автогол, 93) и Родриго (95).

В финале состоится Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной», которая накануне обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:0). Игра пройдёт 12 января.

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В этом турнире «Реалу» помогает Винисиус Жуниор, а вот ближайшие два матча чемпионата Испании лучший футболист 2024 года по версии FIFA пропустит. Всему виной толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

Артур Лапсаков
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