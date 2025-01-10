«Реал» победил «Мальорку» и разыграет с «Барселоной» Суперкубок Испании
«Реал» пробился в финал Суперкубка Испании. Обложка © X / Real Madrid C.F.
Мадридский «Реал» разгромил «Мальорку» в полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в саудовской Джидде. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Голами отметились Джуд Беллингем (63-я минута), Мартин Вальент (автогол, 93) и Родриго (95).
В финале состоится Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной», которая накануне обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:0). Игра пройдёт 12 января.
В этом турнире «Реалу» помогает Винисиус Жуниор, а вот ближайшие два матча чемпионата Испании лучший футболист 2024 года по версии FIFA пропустит. Всему виной толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.