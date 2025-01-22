Российские пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера

Российские пользователи Telegram начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Сбой.рф» и Downdetector.

Несколько тысяч человек столкнулись со сложностями вечером 21 января. Больше всего жалоб зафиксировано в Самарской области (20%), Татарстане и Нижегородской области (19%), Башкирии (16%) и Москве (7%).

Большинство пользователей отметили сбои в работе мобильного приложения, 27% столкнулись с проблемами на сайте, 24% — с некорректной работой системы оповещений. Меньшее количество жалоб связано с личным кабинетом (4%) и общими неисправностями (2%).