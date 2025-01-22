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Регион
21 января, 23:41

Российские пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера

Российские пользователи Telegram начали массово сообщать о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Сбой.рф» и Downdetector.

Несколько тысяч человек столкнулись со сложностями вечером 21 января. Больше всего жалоб зафиксировано в Самарской области (20%), Татарстане и Нижегородской области (19%), Башкирии (16%) и Москве (7%).

Большинство пользователей отметили сбои в работе мобильного приложения, 27% столкнулись с проблемами на сайте, 24% — с некорректной работой системы оповещений. Меньшее количество жалоб связано с личным кабинетом (4%) и общими неисправностями (2%).

Пользователей Telegram предупредили об угрозе новой вредоносной программы
Пользователей Telegram предупредили об угрозе новой вредоносной программы

Ранее россиян предупредили о новой схеме краж аккаунтов в Telegram. Мошенники стали использовать для этого фейковые ссылки на голосование от знакомого контакта. Такой переход ведёт на фишинговый ресурс, который лишает пользователя доступа к аккаунту.

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Shutterstock / FOTODOM / lesyeuxde.er

Артём Гапоненко
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