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20 января, 07:23

Пользователей Telegram предупредили об угрозе новой вредоносной программы

Эксперт Шутов: Новое вредоносное ПО Fire Scam угрожает пользователям Telegram

Пользователи Telegram оказались под угрозой взлома и потери личных данных из-за вредоносной программы Fire Scam, которая распространяется через поддельные версии популярного мессенджера, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По его словам, новое ПО атакует гаджеты с операционной системой Android.

«Одной из ключевых особенностей этого вредоносного ПО является создание поддельной страницы входа в Telegram. Когда пользователь вводит свои учетные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам», — подчеркнул собеседник «Газете.ru».

При этом программа отслеживает активность пользователя и перехватывает конфиденциальную информацию, в том числе данные о транзакциях и паролях. Они загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет мошенникам мгновенно получать доступ к критически важной информации, отмети эксперт.

Он призвал россиян быть максимально осторожными при скачивании файлов и переходе по ссылкам, использовать антивирусы, проверять разрешения, которые запрашивают скаченные приложения, а также регулярно обновлять операционную систему для защиты от вредоносных программы.

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Борис Эльфанд
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