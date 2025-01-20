Пользователей Telegram предупредили об угрозе новой вредоносной программы

Пользователи Telegram оказались под угрозой взлома и потери личных данных из-за вредоносной программы Fire Scam, которая распространяется через поддельные версии популярного мессенджера, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По его словам, новое ПО атакует гаджеты с операционной системой Android.

«Одной из ключевых особенностей этого вредоносного ПО является создание поддельной страницы входа в Telegram. Когда пользователь вводит свои учетные данные на этой странице, они сразу передаются злоумышленникам», — подчеркнул собеседник «Газете.ru».

При этом программа отслеживает активность пользователя и перехватывает конфиденциальную информацию, в том числе данные о транзакциях и паролях. Они загружаются в базу данных в режиме реального времени, что позволяет мошенникам мгновенно получать доступ к критически важной информации, отмети эксперт.