Захарова ответила Шольцу, что не руководству Германии учить мир свободе слова
Мария Захарова. Обложка © t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, ответила на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о свободе слова. Она предложила аккредитовать новую съёмочную группу Первого канала в качестве доказательства.
В Telegram-канале дипломат прокомментировала высказывание Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он утверждал наличие свободы слова в ФРГ. Захарова напомнила, что именно власти в Берлине ранее ограничили работу ряда российских СМИ в стране.
«Если кому-то и надо учить мир свободе слова, то это точно не Германии. Однако, если в Берлине кто-то способен отвечать за произнесённые слова или хотя бы за их часть, докажите это — аккредитуйте съёмочную группу Первого канала взамен выдворенных журналистов», — написала Захарова.
Напомним, осенью 2024 года власти Германии решили закрыть немецкое бюро Первого канала. Сотрудникам корпункта в Берлине предписали уехать из страны.