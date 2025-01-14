«Надеюсь, президент не будет ругать»: Лавров раскрыл секрет Путина о разговоре с Шольцем

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц не сказал об Украине ничего из того, чего он не говорил бы публично. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты», — отметил глава дипведомства.

Лавров уточнил, что канцлер ФРГ не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично. По словам министра, в частности, Шольц не касался таких тем, как первопричины украинского конфликта, русский язык и права русских на территории Незалежной.