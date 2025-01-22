Экзотика с побочкой: Диетолог раскрыла, кому нельзя употреблять фрукт личи

Личи, несмотря на свою питательную ценность, может быть не самым безопасным выбором для некоторых людей. Диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru объяснила, в каких случаях этот экзотический фрукт лучше ограничить или вовсе исключить из рациона.

По словам эксперта, личи обладает внушительным запасом витамина С — до 80% от суточной нормы, а также содержит витамины группы В, калий, медь, магний, фосфор и антиоксиданты. Благодаря клетчатке и пектинам он ценен для пищеварения. Однако у фрукта есть и недостатки, которые стоит учитывать.

Не все хорошо переносят экзотические фрукты, и личи может вызвать аллергию, как и другая экзотика. За счёт пектина он не очень подходит людям с непереносимостью клетчатки, вздутием или воспалениями желудочно-кишечного тракта. Личи содержит кислоту, поэтому людям с подагрой и сахарным диабетом нужно потреблять его осторожно, так как там есть сахар и переедать не стоит. Елена Соломатина Диетолог

Диетолог также предупредила о возможных рисках при покупке недозрелого или перезревшего личи. Если фрукт не дозрел, он сохраняет выраженный гипогликемический эффект, что может привести к резкому падению уровня сахара в крови, особенно у детей, вызывая гипогликемическую кому.

«Поэтому детям в зависимости от возраста рекомендуется от трёх до пяти фруктов, а взрослым не более 10-12. Это всё индивидуально, но не нужно съедать много личи из-за возможных побочных эффектов», — заключила Соломатина.