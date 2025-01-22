Министр обороны Франции назвал «пинком под зад» слова Трампа о ЕС и Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал высказывания Дональда Трампа об Украине и ЕС, заметив, что они могут стать «пинком» для стран Европы развивать свою оборонную независимость.

«Для европейских столиц это жёсткий удар под зад: многие годы, с 1960-х, когда шла холодная война, страны предпочитали находиться под защитой ядерного зонта США», — добавил Лекорню, выступая на радио France Inter.

Он также отметил, что Франция не перекладывала ответственность за свою безопасность на Америку, в отличие от других стран. В качестве примера Лекорню указал на Великобританию, ядерные силы которой полагаются на поддержку из США.

«Вероятно, подобная жёсткость в словах президента Америки может, наконец, стать поводом для пересмотра ситуации», — сказал он.

Министр также заявил, что европейские государства должны помнить о необходимости оборонной самостоятельности и осторожнее увеличивать закупки американского оружия, избегая «торгового конфликта» с США.

«Мы не собираемся менять нашу безопасность на бургеры или немецкие автомобили», — выразил Лекорню свою позицию.