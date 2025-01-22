Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open
Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG
Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда Australian Open. В четвертьфинале российский дуэт уверенно обыграл соотечественницу Камиллу Рахимову и её партнёршу, испанку Сару Соррибес-Тормо.
Игра длилась всего 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер. Имя их соперниц по полуфиналу станет известно позже.
Напомним, все российские теннисисты завершили борьбу в одиночном разряде. Последней турнир покинула Анастасия Павлюченкова, уступившая белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале. А Андрей Рублёв и вовсе закончил ещё в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке.