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22 января, 03:10

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open

Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG

Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Visual China Group / VCG

Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного разряда Australian Open. В четвертьфинале российский дуэт уверенно обыграл соотечественницу Камиллу Рахимову и её партнёршу, испанку Сару Соррибес-Тормо.

Игра длилась всего 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер. Имя их соперниц по полуфиналу станет известно позже.

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Напомним, все российские теннисисты завершили борьбу в одиночном разряде. Последней турнир покинула Анастасия Павлюченкова, уступившая белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале. А Андрей Рублёв и вовсе закончил ещё в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке.

Артём Гапоненко
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