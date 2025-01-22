Трамп помиловал приговорённого пожизненно создателя Silk Road Росса Ульбрихта

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании Росса Ульбрихта, получившего пожизненное заключение за создание магазина Silk Road в даркнете.

«Недавно я связался с матерью Росса Ульбрихта, чтобы сказать ей, что в знак уважения к ней и либертарианскому движению, поддержавшему меня, я прекратил наказание её сына Росса в полном объёме», — поделился Трамп в Truth Social.

Американский лидер провёл параллель между делом Ульбрихта и своими судебными проблемами.

«Тот человек, который стремился осудить его, принадлежит к той же группе сумасшедших, которые используют государственные структуры против меня», — высказался президент.