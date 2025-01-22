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Регион
22 января, 03:26

Трамп помиловал приговорённого пожизненно создателя Silk Road Росса Ульбрихта

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании Росса Ульбрихта, получившего пожизненное заключение за создание магазина Silk Road в даркнете.

«Недавно я связался с матерью Росса Ульбрихта, чтобы сказать ей, что в знак уважения к ней и либертарианскому движению, поддержавшему меня, я прекратил наказание её сына Росса в полном объёме», — поделился Трамп в Truth Social.

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Американский лидер провёл параллель между делом Ульбрихта и своими судебными проблемами.

«Тот человек, который стремился осудить его, принадлежит к той же группе сумасшедших, которые используют государственные структуры против меня», — высказался президент.

Напомним, в 2017 году Росс Ульбрихт получил пожизненный срок. Согласно материалам дела, с 2011 по 2013 год через его сайт Silk Road проходила продажа множества товаров, распространение которых запрещено в большинстве стран. Среди них были в основном наркотики, оружие, а также запрещённые книги и порнография.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Motortion Films

Лия Мурадьян
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