Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин подрался с форвардом «Оттавы» Ткачуком

В ночь с 21 на 22 января в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали победу с уверенным счётом 5:0.

Однако внимание зрителей привлёк инцидент, произошедший в третьем периоде. Во время активной борьбы у ворот «Рейнджерс» российский вратарь Игорь Шестёркин получил небольшое повреждение после столкновения с форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком. В ответ игроки «Нью-Йорка» мгновенно бросились защищать своего голкипера, что переросло в массовую потасовку.

Потасовка между игроками «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Видео © Х / Rangers Videos

Шестёркин, несмотря на лёгкое повреждение, попытался встать и направился к Ткачуку с намерением решить вопрос лично, но вмешательство арбитров не дало продолжить драку. Стоит отметить, что это второй «сухой» матч российского вратаря подряд. Ранее он помог команде в серии буллитов одержать победу над «Колламбусом» (1:0, буллиты).