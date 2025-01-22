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Регион
22 января, 04:48

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин подрался с форвардом «Оттавы» Ткачуком

Игорь Шестёркин. Обложка © Х / New York Rangers

Игорь Шестёркин. Обложка © Х / New York Rangers

В ночь с 21 на 22 января в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки одержали победу с уверенным счётом 5:0.

Однако внимание зрителей привлёк инцидент, произошедший в третьем периоде. Во время активной борьбы у ворот «Рейнджерс» российский вратарь Игорь Шестёркин получил небольшое повреждение после столкновения с форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком. В ответ игроки «Нью-Йорка» мгновенно бросились защищать своего голкипера, что переросло в массовую потасовку.

Потасовка между игроками «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». Видео © Х / Rangers Videos

Шестёркин, несмотря на лёгкое повреждение, попытался встать и направился к Ткачуку с намерением решить вопрос лично, но вмешательство арбитров не дало продолжить драку. Стоит отметить, что это второй «сухой» матч российского вратаря подряд. Ранее он помог команде в серии буллитов одержать победу над «Колламбусом» (1:0, буллиты).

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Ранее нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков получил дисквалификацию на три матча Национальной хоккейной лиги за нарушение правил во время исполнения силового приёма против форварда «Филадельфии» Райана Пелинга. Во встрече, проходившей в ночь на 17 января, россиянин жёстко встретил соперника возле своих ворот, после чего Пелинг не смог продолжить встречу.

Артём Гапоненко
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