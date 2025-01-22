Россиянин с переломом позвоночника месяц умирал в ужасных мучениях в больнице, дочь винит врачей

В городе Тобольске Тюменской области скончался мужчина, который месяц назад поступил в областную больницу № 3 с переломом поясничного отдела позвонка. Его дочь считает, что врачи не оказали отцу должную медицинскую помощь. Всей историей Гульдания Юмадеева поделилась с 72.RU.

Мужчина поступил в отделение неотложной помощи 27 ноября 2024 года. Он упал во дворе дома и был доставлен в медицинское учреждение. Сначала всё было хорошо, но затем состояние пациента стало ухудшаться.

«В первую неделю мой отец передвигался сам, выходил в коридор, по нужде, был бодр и полон сил, но однажды санитарка сделала замечание, сказала, что вставать ему не разрешено. После этого мой папа перестал передвигаться и постоянно лежал в одном положении, стал угасать», — рассказывает Гульдания.

В течение нескольких недель пациенту давали лишь обезболивающие средства, но никакого лечения не проводилось. Позже его перевели в гнойное отделение с застоем в лёгких. Это произошло как раз из-за того, что мужчина долгое время лежал в одном положении и не двигался. После 17 декабря состояние Юмадеева стало ухудшаться. Отец перестал узнавать дочь и страдал от сильных болей. По словам соседей по палате, мужчина умирал в ужасных мучениях.

В итоге мужчину ввели в искусственную кому, а 27 декабря родственникам сообщили о его смерти. Дочь убеждена, что причиной смерти отца стало отсутствие своевременной медицинской помощи. Она подала жалобу на сложившуюся ситуацию в департамент здравоохранения области и в Следственный комитет.

Сейчас по этому обращению проводится внутренняя проверка качества медицинской помощи, оказанной пациенту. Также вопрос находится под контролем главного врача. В департаменте Тюменской области выразили искренние соболезнования семье в связи с потерей близкого человека.

«Проверки и следственных органов, и нашего контроля качества оказанной медицинской помощи будут завершены, тогда можно будет понимать истинное положение дел. Обо всём сообщат родственникам», — уточнили 72.RU в ведомстве.

Завершить проверку планируют в середине февраля 2025 года.