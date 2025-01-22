Путин поручил до 1 апреля уладить «переезд» компаний из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 апреля 2025 года урегулировать редомициляцию, то есть «переезд» на территорию РФ, в специальные административные районы, компаний из недружественных стран. Он распорядился вмешаться, если это затруднительно сделать по законам этих юрисдикций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый со списком поручений по итогам встречи главы государства с бизнесом в декабре 2024 года.