Белоусов подписал договор с новым военным партнёром России в Средней Азии

Россия и Узбекистан утвердили программу стратегического партнёрства в военной области на 2026–2030 годы. Одобрен также план сотрудничества между Минобороны двух стран на 2025 год, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Ташкент.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов», — сказал Белоусов на переговорах с новым министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

Россия и Узбекистан являются стратегическими партнёрами и давними друзьями, заметил он. По словам министра обороны РФ, главы государств уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран. После подписания документов с новым военным партнёром России в Средней Азии Белоусов поблагодарил коллегу за приглашение в Ташкент и тёплый приём. Кроме того, глава Минобороны поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов.