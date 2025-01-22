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Регион
22 января, 07:29

Белоусов подписал договор с новым военным партнёром России в Средней Азии

Россия и Узбекистан подписали план стратегического партнёрства в военной сфере

Россия и Узбекистан утвердили программу стратегического партнёрства в военной области на 2026–2030 годы. Одобрен также план сотрудничества между Минобороны двух стран на 2025 год, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Ташкент.

«Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов», — сказал Белоусов на переговорах с новым министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.

Россия и Узбекистан являются стратегическими партнёрами и давними друзьями, заметил он. По словам министра обороны РФ, главы государств уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран. После подписания документов с новым военным партнёром России в Средней Азии Белоусов поблагодарил коллегу за приглашение в Ташкент и тёплый приём. Кроме того, глава Минобороны поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов.

Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с Днём инженерных войск
Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с Днём инженерных войск

Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин подписал договор стратегического партнёрства с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Церемония подписания прошла после переговоров в Кремле, которые длились три часа. Данный документ охватывает все сферы и закрепляет статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров.

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Правительство России

Наталья Афонина
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