Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте и превосходстве Армии России
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в очередной раз заявил о сложной для бойцов ВСУ обстановке на фронте. Там признали, что Российская армия сильно превосходит киевские войска как в техническом оснащении, так и в численности личного состава.
«Ситуация на фронте остаётся сложной», — сказано в сообщении украинского Генштаба.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее уже называл оперативно-стратегическую обстановку на фронте «чрезвычайно сложной». Об этом он доложил начальнику Штаба обороны Великобритании Тони Радакину в телефонном разговоре. Из-за неудач на фронте в рядах ВСУ начались массовые репрессии против высокопоставленных командиров. В их числе экс-командующий оперативно-тактическим управлением «Харьков» Юрий Галушкин.
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