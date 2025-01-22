В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) начались массовые репрессии против высокопоставленных командиров. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных», — сказал он.

Рогов также отметил, что аресты санкционированы американской стороной, которая выражает недовольство ситуацией на фронте и продвижением Российских войск. По его словам, за этими репрессиями стоит Государственное бюро расследований Украины, которое действует под контролем американских структур.

На данный момент уже задержаны несколько офицеров, включая экс-командующего оперативно-тактическим управлением «Харьков» Юрия Галушкина, бывшего командира 155-й механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, а также бывшего командира 125-й бригады львовской территориальной обороны Артура Горбенко. Также в Запорожье были арестованы бывший командующий одной из бригад территориальной обороны ВСУ и его супруга.

«Ещё масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент», — заключил Рогов.