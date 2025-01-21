Залужный сделал тяжёлое признание о состоянии ВСУ перед конфликтом с Россией

Армия Украины не была готова к началу вооружённого конфликта, командиры не знали, как они будут управлять операциями на нескольких направлениях. Об этом в своей книге написал бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своей книге «Моя война».

«Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражён неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооружённой борьбой...» — пишет «Украинская правда».