Залужный сделал тяжёлое признание о состоянии ВСУ перед конфликтом с Россией
Залужный: ВСУ не были готовы к началу вооружённого конфликта с Россией
Армия Украины не была готова к началу вооружённого конфликта, командиры не знали, как они будут управлять операциями на нескольких направлениях. Об этом в своей книге написал бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своей книге «Моя война».
«Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражён неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооружённой борьбой...» — пишет «Украинская правда».
Экс-главком стремился разработать систему, способную эффективно функционировать в условиях боевых действий на двух фронтах одновременно. Залужный также подчеркнул, что перед началом конфликта украинская армия испытывала нехватку боевых подразделений, вооружения и техники. Кроме того, у Незалежной не было противоракетной обороны. Это он назвал «главной трагедией» для страны.
Напомним, в продаже появилась книга Валерия Залужного с названием «Моя война». Эту работу бывший главнокомандующий армией Украины, а ныне посол Незалежной в Лондоне, назвал «рассказом для молодёжи», который донесёт «важную» истину для читателей. В ней же есть история о том, как 25 лет назад Залужный встретил гадалку, которая предсказала, что на Украине произойдёт война, а сам офицер будет играть в ней главную роль.
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