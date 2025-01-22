Автосалоны китайских брендов в России стали закрываться вдвое быстрее

Китайские автомобильные бренды вынуждены покидать российский рынок из-за спада продаж. Так, за 2024 год число закрытых автосалонов, торгующих машинами из КНР, увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на аналитиков компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».

«Аналитики отмечают, что чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. Но нередко на этом настаивал дистрибьютор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов», — отмечается в материале.

По мнению опрошенных изданием экспертов, китайских автосалонов было открыто в нашей стране слишком много, что привело к избытку предложения на рынке. Поэтому сейчас наблюдается тенденция, когда бренды начинают закрывать часть салонов, ориентируясь на невысокий спрос. В текущем году продажи автомобилей могут упасть ещё на 10%, полагают аналитики. Причины тому — рост ключевой ставки ЦБ, высокая цена на машины, ослабление курса рубля.

Сейчас на российском рынке лидирует в своём сегменте китайско-белорусская марка Belgee, у неё открыто в стране 135 точек продаж. На втором месте идёт Solaris — 86 салонов. И затем — Haval (75 шоурумов). За пределами тройки лидеров оказались GAC и Soueast. В наступившем году эксперты ожидают, что Россию будут вынуждены покинуть такие китайские бренды, как Foton, SWM и Kaiyi. Они хуже всего переносят конкуренцию и не обладают яркими преимуществами, сейчас эти продавцы пытаются завлечь россиян низкими ценами, но это приводит к убыткам и вряд ли окупится в долгосрочной перспективе, говорится в статье.