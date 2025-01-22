На видео попала страшная смерть студентки-таможенницы на практике в приморском порту

Студентка, обучающаяся на третьем курсе владивостокского филиала Российской таможенной академии, погибла во время прохождения производственной практики во Владивостокском рыбном порту. Её раздавил грузовой автомобиль, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Девушку раздавил грузовик во Владивостокском рыбном порту. Видео © Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Третьекурсница скончалась на месте от полученных травм, когда её придавили несколько тонн металла на колёсах. Сейчас сотрудники органов ведут доследственную проверку по факту гибели студентки-таможенницы.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано в сообщении.