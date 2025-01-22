Пряталась 100 лет: Неуловимую землеройку впервые сфотографировали в США

В США получилось сфотографировать землеройку Маунт-Лайелл (Sorex lyelli), которую учёным не удавалось поймать в кадр более ста лет. Снимки неуловимого зверька смогли сделать трое молодых исследователей Вишал Субраманьян, Пракрит Джайн и Харпер Форбс. Об этом сообщает издание SFGate.

Землеройка Маунт-Лайелл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vishalsubramanyan / Вишал Субраманьян, Пракрит Джайн, Харпер Форбс

Животное было описано в начале XX века, но из-за своего небольшого размера и подземного образа жизни его ни разу не удавалось запечатлеть на фото. Таким образом, Sorex lyelli оставалось единственным млекопитающим в штате Калифорния, внешний вид которого не был подтверждён на протяжении более ста лет.

Поймать землеройку удалось с помощью приманки. Исследователи отправились в горы и установили различные ловушки. В итоге им удалось изловить 15 зверьков, среди которых и оказалась Sorex lyelli.

Теперь исследователи хотят добиться признания малоизвестного вида и поддержать усилия по его сохранению. На данный момент Калифорния не классифицирует землеройку как вид, находящийся под угрозой исчезновения, однако она относится к видам млекопитающих, вызывающим особую озабоченность. Например, исследование, проведённое Калифорнийским университетом в Дэвисе в 2015 году, оценило этот вид как «крайне уязвимый» к изменениям климата. По прогнозам, к 2080-м годам землеройка может потерять от 52,6% до 89,5% своей среды обитания.

«Когда дело касается землероек Калифорнии, хороших фотографий очень мало. Поэтому съёмка этих фотографий, которые на самом деле не были сделаны ранее, помогает общественности понять и укрепить связь с этими животными», — сказал Субраманьян.