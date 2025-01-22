Путин повторно назначил Краснова генпрокурором России
Игорь Краснов. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев
Российский президент Владимир Путин повторно назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора страны. Указ был опубликован на сайте правовых актов.
«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора РФ», — сказано в тексте.
Генпрокурор России занимает свой пост в течение пяти лет. При этом не запрещается повторно назначать на эту должность одного человека. На него также не распространяется прописанный в законе предельный возраст нахождения на службе.
Ранее Владимир Путин объяснил, почему его выбор пал на Александра Хинштейна, когда решался вопрос о новом губернаторе Курской области. По словам президента, решающим качеством стало умение работать напрямую с людьми.