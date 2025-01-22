Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 09:39

Путин повторно назначил Краснова генпрокурором России

Игорь Краснов. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев

Игорь Краснов. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев

Российский президент Владимир Путин повторно назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора страны. Указ был опубликован на сайте правовых актов.

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора РФ», — сказано в тексте.

Генпрокурор России занимает свой пост в течение пяти лет. При этом не запрещается повторно назначать на эту должность одного человека. На него также не распространяется прописанный в законе предельный возраст нахождения на службе.

Путин поручил до 1 апреля уладить «переезд» компаний из недружественных стран
Путин поручил до 1 апреля уладить «переезд» компаний из недружественных стран

Ранее Владимир Путин объяснил, почему его выбор пал на Александра Хинштейна, когда решался вопрос о новом губернаторе Курской области. По словам президента, решающим качеством стало умение работать напрямую с людьми.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Прокуратура
  • Игорь Краснов
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar