Российский боец в одиночку пленил двух солдат ВСУ, победив их в стрелковом бою

Российский военнослужащий вступил в схватку сразу с двумя бойцами ВСУ, одолел их в стрелковом бою и пленил обоих. На допросе сдавшиеся рассказали, что проходили обучение в Германии.

Российский боец победил двоих солдат ВСУ и взял их в плен. Видео © Telegram / RT на русском

«Военнослужащий ВС РФ из батальона Шустрого 4-й бригады вступил в стрелковый бой против двух вэсэушников на юго-востоке Часова Яра (ДНР). Российский боец победил и взял противников в плен. Украинские боевики из 24-й бригады рассказали военкору RT Владу Андрице, что инструкторы из США обучали их в Германии, там готовили целый батальон», — пишет RT.

На снятом с дрона ролике видно, как российский военный подходит к широкой промышленной трубе, внутри которой оборудовал позицию противник. Некоторое время идёт стрелковый бой с применением гранат, после чего украинские солдаты выходят с поднятыми руками. В итоге они были конвоированы победителем к позициям ВС РФ.

Взятые в плен бойцы противника на допросе рассказали, что весь их батальон проходил подготовку в Германии, где с ними работали американские инструкторы. Обоих дома ждут родные.