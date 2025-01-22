Российский боец в одиночку пленил двух солдат ВСУ, победив их в стрелковом бою
Российский военнослужащий вступил в схватку сразу с двумя бойцами ВСУ, одолел их в стрелковом бою и пленил обоих. На допросе сдавшиеся рассказали, что проходили обучение в Германии.
Российский боец победил двоих солдат ВСУ и взял их в плен. Видео © Telegram / RT на русском
«Военнослужащий ВС РФ из батальона Шустрого 4-й бригады вступил в стрелковый бой против двух вэсэушников на юго-востоке Часова Яра (ДНР). Российский боец победил и взял противников в плен. Украинские боевики из 24-й бригады рассказали военкору RT Владу Андрице, что инструкторы из США обучали их в Германии, там готовили целый батальон», — пишет RT.
На снятом с дрона ролике видно, как российский военный подходит к широкой промышленной трубе, внутри которой оборудовал позицию противник. Некоторое время идёт стрелковый бой с применением гранат, после чего украинские солдаты выходят с поднятыми руками. В итоге они были конвоированы победителем к позициям ВС РФ.
Взятые в плен бойцы противника на допросе рассказали, что весь их батальон проходил подготовку в Германии, где с ними работали американские инструкторы. Обоих дома ждут родные.
Ранее Life.ru рассказывал, как считавшийся мёртвым после встречи с танком ВСУ командир штурмового подразделения с позывным Катунь вернулся к жизни прямо в морге. В 2024 году в дом, где находилась позиция военнослужащего, прилетел снаряд от танка. Взрывная волна швырнула бойца так, что тот проломил две стены собственным телом. Его удалось эвакуировать, но раны были столь тяжёлыми, что его не удалось стабилизировать, сердце остановилось. Медики констатировали смерть. А потом произошло чудо — Катунь ожил.
Telegram / RT на русском