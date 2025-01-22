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22 января, 11:29

Володин: Принят закон, защищающий детей от опасных газосодержащих товаров

Принят закон, направленный на усиление защиты детей от использования потенциально опасных газосодержащих товаров. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его данным, 95% респондентов высказались за запрет на продажу таких товаров несовершеннолетним.

«Ранее мы с вами обсуждали необходимость оградить несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов. А также от непреднамеренных поджогов и иных печальных последствий», — написал Володин у себя в телеграм-канале.

Он напомнил, что закон, касающийся данной темы, был принят в ноябре прошлого года. Теперь за его нарушение предусмотрена значительная административная ответственность: физическим лицам грозит штраф в размере до 60 тысяч рублей, должностным лицам — до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 600 тысяч рублей.

В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов
В Госдуме предложили подготовить законопроект о запрете вейпов

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты Госдумы единогласно одобрили в третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает штрафы за продажу табачных и никотинсодержащих изделий — таких, как сигареты, вейпы и кальяны — несовершеннолетним. Теперь за данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 2 миллионов рублей.

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Life.ru

Александра Мышляева
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