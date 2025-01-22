Бывшему кандидату в депутаты гордумы Вологды грозит 7 лет за оды РДК*

В Вологде полиция задержала экс-кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова, которого подозревают в распространении идей движения «Русский добровольческий корпус»* (РДК). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержан бывший кандидат в депутаты Вологодской городской думы Новиков Андрей за пропаганду украинской террористической организации РДК*», — уточнил собеседник агентства.

Дело в отношении политика возбуждено по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершённые с использованием интернета». Если вину Новикова докажут, то его ждёт тюремный срок до 7 лет.

Ранее в Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ задержали женщину из Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).