Слуцкий счёл перебором начинать каждое заседание Госдумы с гимна России

Председателю комитета Госдумы по международным делам, лидеру партии ЛДПР Леониду Слуцкому симпатично решение депутатов Томской гордумы исполнять российский гимн перед каждым заседанием. Об этом парламентарий заявил в беседе с корреспондентом Life.ru. Но для Государственной Думы перенимать инициативу он бы не стал — говорит, «перебор».

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«Я думаю, что это перебор. Мы с уважением относимся к нашему гимну и другим государственным атрибутам и символике, но каждое заседание... Наверное, будет перебором. Хотя томичи в праве принимаит сами свои решения и этим отличаться от остальных», — заявил Слуцкий Life.ru.