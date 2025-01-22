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22 января, 10:54

Слуцкий счёл перебором начинать каждое заседание Госдумы с гимна России

Председателю комитета Госдумы по международным делам, лидеру партии ЛДПР Леониду Слуцкому симпатично решение депутатов Томской гордумы исполнять российский гимн перед каждым заседанием. Об этом парламентарий заявил в беседе с корреспондентом Life.ru. Но для Государственной Думы перенимать инициативу он бы не стал — говорит, «перебор».

Видео © Life.ru

«Я думаю, что это перебор. Мы с уважением относимся к нашему гимну и другим государственным атрибутам и символике, но каждое заседание... Наверное, будет перебором. Хотя томичи в праве принимаит сами свои решения и этим отличаться от остальных», — заявил Слуцкий Life.ru.

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Напомним, что с 1 сентября 2022 года во всех российских школах появилась новая традиция: каждая учебная неделя начинается с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага.

Обложка ©

Life.ru

Александр Мартынов
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