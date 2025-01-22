Личный джет, €7,5K и новое имя: Раскрыты детали королевского отдыха Елены Зеленской в Швейцарии

«Если у них нет хлеба, так пусть едят пирожные», — подумала супруга Владимира Зеленского Елена перед тем, как отправиться в Швейцарию на шикарный отпуск. Этой зимой она остановилась в городе Санкт-Мориц, где есть отель под названием Badrutt's Palace, о котором мы и собираемся вам рассказать.

Отель Badrutt's Palace. Фото © Telegram / Mash

Первая леди, разумеется, очень не хотела, чтобы кто-то узнал, что она, оказывается, не в окопе, а в Швейцарии. Чтобы сохранить это в тайне, она зарегистрировалась под именем Мария Зеленская. И так сойдёт, подумала она, заходя в свой частный самолёт.

Сопровождение в отель. Фото © Telegram / Mash

«Королевской» особе нужно было королевское приветствие. Не добираться же ей в роскошный отель на такси. Как только она сошла с трапа, перед ней дверь в машину отворил дверь шофёр. VIP-кортеж состоял из двух Mercedes-Benz V-класса для компании и одного раритетного Rolls Royce Phantom VI специально для Зеленской. Эта бричка в отеле предназначена как комплимент гостям их лучшего номера, на который не поскупилась Зеленская.

Авто из кортежа Зеленской. Фото © Telegram / Mash

Речь идёт о просторном люксе площадью 120 квадратов. Там и гостиная, и спальня, и захватывающий дух вид на Энгадинские Альпы, и озеро Санкт-Мориц. Кроме того, там есть бассейн, мини-бар и, конечно, «всё включено». По данным Mash, номер, в котором проживала Зеленская стоит €7,5K в сутки (760 000 рублей).







Сотрудники отеля подтвердили, что они действительно имели честь принять у себя миссис Зеленскую, но не Елену, а Марию. Сколько именно там провела времени «императрица» — неизвестно, однако постов от неё не было в течение трёх дней — с 15 по минимум 19 января.