Личный джет, €7,5K и новое имя: Раскрыты детали королевского отдыха Елены Зеленской в Швейцарии
Елена Зеленская тайно отдохнула в швейцарском отеле, где ночь стоит €7,5 тыс
Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI
«Если у них нет хлеба, так пусть едят пирожные», — подумала супруга Владимира Зеленского Елена перед тем, как отправиться в Швейцарию на шикарный отпуск. Этой зимой она остановилась в городе Санкт-Мориц, где есть отель под названием Badrutt's Palace, о котором мы и собираемся вам рассказать.
Отель Badrutt's Palace. Фото © Telegram / Mash
Первая леди, разумеется, очень не хотела, чтобы кто-то узнал, что она, оказывается, не в окопе, а в Швейцарии. Чтобы сохранить это в тайне, она зарегистрировалась под именем Мария Зеленская. И так сойдёт, подумала она, заходя в свой частный самолёт.
Сопровождение в отель. Фото © Telegram / Mash
«Королевской» особе нужно было королевское приветствие. Не добираться же ей в роскошный отель на такси. Как только она сошла с трапа, перед ней дверь в машину отворил дверь шофёр. VIP-кортеж состоял из двух Mercedes-Benz V-класса для компании и одного раритетного Rolls Royce Phantom VI специально для Зеленской. Эта бричка в отеле предназначена как комплимент гостям их лучшего номера, на который не поскупилась Зеленская.
Авто из кортежа Зеленской. Фото © Telegram / Mash
Речь идёт о просторном люксе площадью 120 квадратов. Там и гостиная, и спальня, и захватывающий дух вид на Энгадинские Альпы, и озеро Санкт-Мориц. Кроме того, там есть бассейн, мини-бар и, конечно, «всё включено». По данным Mash, номер, в котором проживала Зеленская стоит €7,5K в сутки (760 000 рублей).
Сотрудники отеля подтвердили, что они действительно имели честь принять у себя миссис Зеленскую, но не Елену, а Марию. Сколько именно там провела времени «императрица» — неизвестно, однако постов от неё не было в течение трёх дней — с 15 по минимум 19 января.
Ранее бывший нардеп Мосийчук заявил, что Елену Зеленскую случайно обнаружили на горнолыжном курорте в Швейцарии. Её даже засняли на видео, но официальный Киев сразу отбросил все подозрения, сообщив, что супругу главы киевского режима там узнать невозможно.