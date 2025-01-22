Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 12:32

В Раде вскрыли размеры баснословных премий Сырского и генералов ВСУ

Депутат Рады Безуглая сообщила, что Сырский получает премии до 20 млн гривен

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров собирается подписать приказ о премировании главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, размер вознаграждения должен составить около 20 миллионов гривен (33,5 млн рублей или 470 тысяч долларов). Соответствующие документы публикует в соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Документ Минобороны Украины о премировании командования ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bezuhlamariana

Документ Минобороны Украины о премировании командования ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bezuhlamariana

Документ Минобороны Украины о премировании командования ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bezuhlamariana

Документ Минобороны Украины о премировании командования ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bezuhlamariana

Она рассекретила премии высокопоставленных украинских военных. На втором месте после Сырского стоит командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый — ему полагается до 12,6 миллиона гривен. При этом у большинства командиров размеры премий колеблются от одного до трёх миллионов гривен. Меньше всего полагается начальнику Главного командного центра и командующему Силами беспилотных систем, его премия не превышает одного миллиона. Безуглая напомнила, что решения о премировании всегда принимает исключительно глава Минобороны Украины.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за перевод авиамехаников в пехоту. Она дополнила, что в Незалежной сокращают мобильные огневые группы и «обнажают целые регионы».

«Государство-ребёнок»: В Раде поставили под вопрос существование Украины
«Государство-ребёнок»: В Раде поставили под вопрос существование Украины
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar