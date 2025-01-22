В Раде вскрыли размеры баснословных премий Сырского и генералов ВСУ
Депутат Рады Безуглая сообщила, что Сырский получает премии до 20 млн гривен
Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров собирается подписать приказ о премировании главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, размер вознаграждения должен составить около 20 миллионов гривен (33,5 млн рублей или 470 тысяч долларов). Соответствующие документы публикует в соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Документ Минобороны Украины о премировании командования ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bezuhlamariana
Документ Минобороны Украины о премировании командования ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bezuhlamariana
Она рассекретила премии высокопоставленных украинских военных. На втором месте после Сырского стоит командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый — ему полагается до 12,6 миллиона гривен. При этом у большинства командиров размеры премий колеблются от одного до трёх миллионов гривен. Меньше всего полагается начальнику Главного командного центра и командующему Силами беспилотных систем, его премия не превышает одного миллиона. Безуглая напомнила, что решения о премировании всегда принимает исключительно глава Минобороны Украины.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за перевод авиамехаников в пехоту. Она дополнила, что в Незалежной сокращают мобильные огневые группы и «обнажают целые регионы».