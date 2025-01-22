В Раде вскрыли размеры баснословных премий Сырского и генералов ВСУ

Она рассекретила премии высокопоставленных украинских военных. На втором месте после Сырского стоит командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый — ему полагается до 12,6 миллиона гривен. При этом у большинства командиров размеры премий колеблются от одного до трёх миллионов гривен. Меньше всего полагается начальнику Главного командного центра и командующему Силами беспилотных систем, его премия не превышает одного миллиона. Безуглая напомнила, что решения о премировании всегда принимает исключительно глава Минобороны Украины.