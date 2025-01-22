Министр спорта вступился за «продажного» шахматиста-чемпиона
Дегтярёв заступился за гроссмейстера Мурзина, которого обвинили в продажности
Министр спорта России Михаил Дегтярёв ответил на критику в адрес 18-летнего гроссмейстера Володара Мурзина. Его в продажности обвинял бывший министр спорта Павел Колобков. Дегтярёв отметил, что спортсмен продемонстрировал стойкость на различных чемпионатах и ничто не сможет отвлечь его от намеченного пути. Пресс-служба Минспорта привела слова министра.
«Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьётся», — заявил Дегтярев, передаёт ТАСС.
Ранее исполнительный директор Российской шахматной федерации Александр Ткачёв заявил, что тренер нового чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина наносит вред. В Федерации шахмат России считают, что тренер Мурзина действует во вред, пытаясь помешать шахматисту подписать профессиональный контракт с федерацией. Позже Мурзин ответил на обвинения бывшего министра спорта Павла Колобкова в цинизме и намерении «продаться», заявив, что такое отношение отталкивает его от желания играть за Россию.
ТАСС / Zuma / Seshadri Sukumar