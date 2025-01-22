Министр спорта вступился за «продажного» шахматиста-чемпиона

Министр спорта России Михаил Дегтярёв ответил на критику в адрес 18-летнего гроссмейстера Володара Мурзина. Его в продажности обвинял бывший министр спорта Павел Колобков. Дегтярёв отметил, что спортсмен продемонстрировал стойкость на различных чемпионатах и ничто не сможет отвлечь его от намеченного пути. Пресс-служба Минспорта привела слова министра.

«Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьётся», — заявил Дегтярев, передаёт ТАСС.